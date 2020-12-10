BIST 100 rekor seviyeden kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak günü 1.353,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.366,78 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Dolar bazında zirvenin gerisinde

Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,84 ile iletişim oldu.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin, rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç konumunda olduğunu 1.360 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda da 1.390 puanın öne çıktığını, 1.320 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.