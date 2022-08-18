BIST 100, rekoru 3 binin üzerine taşıdı

Merkez Bankası'nın süpriz faiz kararına ilk tepki olarak gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra yönünü yukarı çevirdi.

BIST 100 endeksi, faiz şokunu atlattıktan sonra yüzde 1'e yakın yükselişle 3 bin puanı aşarak rekor kırdı. BIST 100'de günlük işlem hacmi 62 milyar TL'ye yaklaştı.

BIST 100, 3 bin 7 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla 2.987 puana kadar geriledi.

Endeks faiz indirimi kararı sonrası bankacılık endeksi liderliğinde yüzde 1'e yakın düşüş kaydetmişti. Bankacılık endeksindeki kayıp yüzde 3'ü aşmıştı.

Son zamanlarda borsada yabancı yatırımcılar net alıcı konumunda bulunuyor. 12 Ağustos haftası itibarıyla yabancı yatırımcılar borsada 270 milyon dolarlık alım yaptı. Söz konusu rakam Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.