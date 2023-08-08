BIST 100 VİOP güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.279,00 puandan başladı.
Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 8.279,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 8.269,75 puandan tamamladı.
Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.284,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.