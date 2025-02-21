BIST 100 yüzde endeksi yüzde 2 birden düştü!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.