BIST 100'de haftanın en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri belli oldu!

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da dalgalı bir seyir hakim oldu. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,96 değer kaybıyla 9.724,50 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.699,85 ve en yüksek 10.157,77 puan seviyelerini gördü.

Endekslerin performansı

Ana endeksler arasında mali endeks yüzde 3,38 düşüşle 11.558,24 puana, hizmetler endeksi yüzde 3,78 azalışla 9.436,59 puana geriledi. Sanayi endeksi yüzde 3,79 düşerek 12.958,72 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 1,04 kayıpla 13.654,41 puana indi.

Beşiktaş zirvede, Agrotech teknoloji dipte

Geçen hafta BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok değer kazanan yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu. Bu hisseyi yüzde 5,09 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 5,05 ile Oba Makarnacılık izledi.

Değer kayıplarında ise yüzde 14,47 ile Agrotech Teknoloji başı çekerken, onu yüzde 14,09 ile Kontrolmatik Teknoloji ve yüzde 11,22 ile Hektaş takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri bakımından zirvede yer alan isimler değişmedi. 526 milyar 680 milyon TL ile Garanti BBVA birinci sırada yer alırken, 461 milyar 533 milyon TL ile Koç Holding ikinci, 399 milyar 855 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THY) üçüncü sırada yer aldı.

Yatırımcıların gözünü çevirdiği Borsa İstanbul’da yeni haftada piyasa hareketlerinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Endeksin toparlanma sinyalleri verip vermeyeceği yakından takip edilecek.