BIST 50 endeksinde açığa satış yasağı kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının 12 Şubat'tan itibaren kaldırıldığını duyurdu.

30 Haziran 2020 tarihli ve 39/798 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sadece BIST 30 endeksinde yer alan pay piyasalarında yapılabilen açığa satış işlemlerinin, 12 Şubat 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından ilan edilen BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasalarını kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verdi.

Kurul, BIST 50 endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28 Şubat 2020 tarihli ve 13/314 sayılı, 2 Mart 2020 tarihli ve 14/315 sayılı, 30 Haziran 2020 tarihli ve 39/798 sayılı Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki uygulamanın devam etmesine hükmetti.

Kurul, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek işlemlerde, gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verdi.

BIST 30 endeksinde açığa satış yasağı 01.07.2020 tarihinde kaldırılmış, BIST 30 endeksi dışında kalan pay piyasalarında açığa satış yasağının devam etmesine karar vermişti. SPK’den yapılan açıklamada, kurulun daha önce Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak kapsamına alındığına dair yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verdiği anımsatılmıştı.