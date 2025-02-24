BIST 50'de yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda bugün tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

* Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

SPK ve Borsa İstanbul soruşturma kararı almıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul ile ilgili maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu da cuma akşamı yaptığı açıklamada, BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

BIST-100 endeksi Cuma günü yüzde 2.09 düşüşle 9,602.16 puandan kapanmıştı.