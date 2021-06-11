BIST-TÜM’de ilk çeyrekte kâr yüzde 184 arttı

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketlerin 2021 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklamaları tamamlanmak üzere. Ziraat Yatırım’ın bilançosu açıklanan BİST-Tüm’de işlem gören 310 şirket üzerinden yaptığı analize göre birinci çeyrek 2021’de şirketlerin toplam ana ortaklık net dönem karı geçen yıl birinci çeyreğe göre yüzde 184 artarak 40 milyar 420 milyon TL oldu.

Ziraat Yatırım’ın raporuna göre BİST-Tüm’de 2021’in ilk çeyreğinde yıllık olarak sektörel bazda en yüksek kar artışını demir çelik ve holding şirketleri gösterdi. Bunlara ek olarak, havayolu, petrokimya ve otomotiv de en yüksek kar artışı gözlenen sektörler olarak öne çıktı.

Diğer taraftan, birinci çeyrekte Yakın İzleme Pazarı, inşaat, telekom teknolojileri, turizm ve tarım şirketleri grup olarak toplam kar artışına negatif etki eden sektörler oldu.

Şirket bazında geçen yılın aynı dönemine göre kar artışına en yüksek katkıyı sağlayan şirket Türk Hava Yolları olarak belirlendi. Şirket geçen yıl birinci çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar kaydederken bu çeyrekte 438 milyon TL kar açıkladı. Türk Hava Yolları’nın ardından kar artışına en yüksek katkıyı yapan şirketler Ereğli Demir Çelik, Enka İnşaat ve Tüpraş olarak sıralandı. Ereğli Demir Çelik geçen yılın aynı dönemine göre karını artırırken, Enka İnşaat zarardan kara geçti, Tüpraş ise geçen yıl birinci çeyrekteki 2 milyar 265 milyon TL’lik zararını bu yıl birinci çeyrekte 761 milyon TL’ye kadar düşürdü.

Zarardan kâra dönenler etkiledi

Otomotiv sektörü içerisinde yer alan Ford Otosan da karını geçen yılın aynı dönemindeki 629 milyon TL’den bu yıl birinci çeyrekte 1 milyar 819 milyon TL’ye yükselterek kara en olumlu etkiyi yapan şirketlerden biri oldu. Anadolu Grubu Holding ve TAV Havalimanları zarardan kara geçerek (TAV Tunus borç yapılandırması nedeniyle kaydedilen bir sefere mahsus gelir) toplam kara en olumlu etkiyi yapan şirketler arasında yer aldı. Bu şirketlere ek olarak, Şişe Cam geçen yıl birinci çeyrekte görece düşük kardan 2021 yılı birinci çeyreğinde çok daha yüksek kara ulaşarak BİST-Tüm’deki kar artışını olumlu yönde destekledi.

Diğer taraftan, Koç Holding Yapı Kredi hisse satın alımına yönelik oluşan bir sefere mahsus gelirin etkisiyle geçen yıl yüksek kar açıklamıştı bu yıl gerileme yaşandı. Aynı zamanda, Vakıfbank ve Halkbank bu yıl birinci çeyrekte karlarını düşürerek toplam kar oluşumuna en olumsuz etki eden şirketler olarak ön plana çıktı. Buna ek olarak havacılık sektöründe yer alan Pegasus bu yıl birinci çeyrekte, geçen yıldakinden daha yüksek bir zarar açıklamış olması sebebiyle toplam kar oluşumuna en olumsuz etki eden şirketler arasında yer aldı. Akiş GMYO ve Ak Enerji bu yıl birinci çeyrekte daha yüksek zarar açıklayarak toplam kar oluşumunu olumsuz etkileyen şirketlerden oldu.

Rapora göre sektörel bazda FAVÖK marjında en yüksek iyileşme demir çelik, çimento, havayolu ve turizm sektörlerinde olurken, en fazla düşüş tarım, madencilik, diğer imalat ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları sektörlerinde gerçekleşti.