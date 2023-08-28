BİST VİOP endeksi 8.350 puanla güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yatay bir seyirle 8.350,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 8.350,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,3 üzerinde 8.348,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.337,25 puana oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.