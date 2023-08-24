BIST'teki arz büyüklüğü 2 milyar dolara yaklaştı

Borsa İstanbul, bu yıl şirketlerin ilk halka arzında kendisinden daha büyük borsalar olan Frankfurt, Londra ve Milano'dan daha başarılı. Bu yıl Borsa İstanbul'daki halka arz büyüklüğünün 1,9 milyar dolara ulaşmasıyla BIST, dünyada dokuzuncu sırada yer aldı.

2023'te gerçekleştirilen ilk halka arz büyüklüğünde Çin, 40 milyar dolara yaklaşan gelirle ilk sırada yer alıyor. ABD 10 milyar doları aşan gelir ile ikinci sırada yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Hindistan ilk beş sırayı oluşturdu.

Financial Times'in haberine göre, Türkiye'nin dokuzuncu sırada yer aldığı listede Borsa İstanbul'un önündeki diğer piyasalar Japonya, Hong Kong ve Romanya'nin borsaları oldu. 10. sırada ise Güney Kore yer aldı.

Yatırımcı sayısı 5,9 milyonu geçti

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, borsadaki yatırımcı sayısı 18 Ağustos haftasında 5,9 milyonu geçerek yeni bir rekor kırmıştı.

Haberde, yabancı takas oranının yüzde 30'lara kadar gerilediği hatırlatılarak yurt dışı yatırımcıların yerini yerli yatırımcıların aldığı belirtildi. Yurt içi yatırımcıların borsaya artan ilgisinde yüksek enflasyonist ortamın etkili olduğuna dikkat çekildi.

BIST 100 endeksi, 2022'nin başından bu yana yüzde 318 yükseldi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, bu yıl yüzde 38, 2022'nin başından bu yana yüzde 318 yükseldi. BIST 100 endeksindeki dolar bazlı artış ise son 1,5 yılda yüzde 104 olarak gerçekleşti.

2022'nin başından bu yana BIST 100'deki hızla artışa rağmen halka arz endeksi, manşet endekse göre neredeyse iki kat daha fazla getiri sundu.

Halka arzlar, 2021 ile beraber hızlandı

2023'ün ilk 8 ayındaki halka arz sayısı, 2022'nin tamamını geride bıraktı. Ocak-ağustos dönemindeki 30 ilk halka arz, 2021'nin ardından en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Borsada ilk halka arzlar, 2021 ile beraber hızlı bir artış gerçekleştirmişti.