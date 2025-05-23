BIST’ten yeni adım: Kaldıraçlı ve kısa endeksler hesaplanacak

Yatırım araçlarını çeşitlendirmeye devam eden Borsa İstanbul, kaldıraçlı ve kısa pozisyon alan yatırımcılar için yeni endekslerin hesaplanmasına başlıyor.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, ilgili endekslerin başlangıç değerlerinin 1.000 olarak belirlendiği duyuruldu. Ayrıca bu çerçevede "BIST Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri Kural Seti" içinde yer alan "Hesaplanan Endeksler" başlığında gerekli güncellemelerin yapıldığı bildirildi.

Yeni hesaplanmaya başlayacak endeksler şu şekilde belirlendi: