BoE Başkanı'nın açıklama yapacağı günde Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 509 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 kayıpla 20.068 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 8.101 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 33.945 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 azalışla 7.292 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,7 kayıpla 11.428 puandan işlem görüyor.

BoE'nin politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor

Fed'in dün politika faizini 25 baz puan düşürmesine karşın gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğinin sinyallerini vermesiyle küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, Andrew Bailey'nin toplantı sonrası açıklamalarını yatırımcılar merakla bekliyor.

İngiltere'de kasım ayına ilişkin TÜFE'si aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna rağmen, yıllık enflasyon Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Enflasyon oranlarının parasal gevşeme sürecine etkisi...

İngiltere'de son açıklanan enflasyon oranlarının ülkedeki parasal gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyaller verdiğini kaydeden analistler, yılın son para politikası kararı sonrasında banka yetkililerinin 2025 yılına yönelik sözle yönlendirmelerinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Euro Bölgesi'nde ise TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 2,2'ye çıktı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde eksi 0,3 oldu. Öte yandan bugün bölgede cari denge yakından takip edilecek.