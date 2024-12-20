BoE'nin açıklamaları sonrasında Avrupa borsalarında negatif seyir söz konusu
Avrupa borsalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine yönelik açıklamaları ve İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından negatif seyir izleniyor.
Avrupa borsaları negatif seyrederken, BoE'den yapılan açıklamada, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiği ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceği kaydedildi. İsveç Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.
Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da kasım ayında Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşirken İngiltere'de perakende satışlar, beklentilerin altında kalarak yıllık yüzde 0,5 arttı.
Borsada durum
Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,05 düşüşle 501 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 kayıpla 19.719 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.052 puan seviyesinde bulunuyor.
İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 33.306 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 azalışla 7.201 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,8 kayıpla 11.346 puandan işlem görüyor.