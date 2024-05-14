BofA'dan bankacılık raporu: YKBNK, ISCTR, HALKB, VAKBN, GARAN ve AKBNK 2024 hedef fiyatı açıklandı
ABD merkezli yatırım bankası Bank Of America (BofA) bugün yayınladığı analizde Türk bankalarının hedef fiyatını yükselterek prim potansiyellerini açıkladı. Raporun ardından bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket görüldü. Raporda YKBNK, ISCTR, HALKB, VAKBN, GARAN ve AKBNK için 2024 hedef fiyatı açıklandı.
Bank Of America bugün Türk bankalarıyla ilgili analiz raporunu yayınladı.
Bloomberg HT'nin haberine göre raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk yaratabileceği kaydedildi.
Buna karşın normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.
Bank Of America raporda Türk bankaları için hedef fiyat da açıkladı.
Akbank (AKBNK) 2024 hedef fiyat
Akbank'ın hedef fiyatı 66 liradan 90 liraya yükseltildi. Şirket bugün 57 liradan işlem görüyor.
Garanti BBVA (GARAN) 2024 hedef fiyat
Garanti BBVA için hedef fiyat 99 liradan 136 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 88,25 liradan işlem görüyor.
Yapı Kredi (YKBNK) 2024 hedef fiyat
Koç Grubu şirketlerinden Yapı Kredi için hedef fiyat 36 liradan 47 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 31,24 liradan işlem görüyor.
İş Bankası (ISCTR) 2024 hedef fiyat
İş Bankası için hedef fiyat 16,80'den 21 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 13,50 liradan işlem görüyor.
Halkbank (HALKB) ve Vakıfbank (VAKBN) 2024 hedef fiyat
Kamu bankalarından Halkbank'ın hedef fiyatı 9,5 liradan 12,7 liraya, Vakıfbank'ınki 15 liradan 19 liraya çıkarıldı.
Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.