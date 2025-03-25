Boğaziçi Beton'dan 200 milyon TL’lik pay geri alım programı

Boğaziçi Beton, pay geri alım programı başlatacağını duyurdu. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, program azami 2 yıl sürecek.

Şirket, son dönemde hisse fiyatlarının finansal performansını tam olarak yansıtmadığı ve fiyat tutarsızlıklarını gidermek amacıyla geri alım yapma kararı aldı.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ve Kurul Karar Organı'nın 23/03/2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru çerçevesinde;

• Şirket paylarının geri alım işlemlerine başlanmasına,

• Geri alım programının azami süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine,

• Geri alıma konu olabilecek nominal pay miktarının her biri 1 TL değerli olmak üzere 11.000.000 adet olmasına,

• Geri alım için ayrılacak fonun azami 200.000.000 TL olmasına,

• Geri alım için ayrılacak fonun, şirketin iç kaynaklarından karşılanmasına,

Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,oy birliğiyle karar verilmiştir."