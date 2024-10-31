BoJ'un politika faizi açıklamasının ardından Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Asya borsaları ise karışık seyrediyor.

Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporu

Japonya Merkez Bankası'nın yayımladığı 'Ekonomik Faaliyet ve Fiyatlar için Görünüm Raporu'nda yayımladı. Raporda, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızda büyümeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilerek, çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış oranının 2024 mali yılında yaklaşık yüzde 2,5 ve ardından 2025 ve 2026 mali yıllarında yaklaşık yüzde 2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayı perakende satışlar aylık yüzde 2,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 0,5 artsa da tahminlerin altında kalırken, eylül ayına ilişkin sanayi üretimi ise aylık yüzde 1,4 artışla öngörüleri geride bıraktı. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 152,9 seviyesinde seyrediyor.

Çin tarafında ise ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, söz konusu veri Nisan 2024'ten bu yana zayıf seyreden imalat aktivitesinde ilk kez artışa işaret etti.

Borsada durum...

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.081 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 azalışla 2.556 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 3.287 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 20.454 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 79.540 puandan işlem görüyor.