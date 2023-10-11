Borlease halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Borlease Otomotiv halka arzı kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hisse kodu nedir?, Halka arz fiyatı nedir? İşte detayları...

Borlease Otomotiv hisse kodu nedir?

Hisse kodu (bist) #BORLS olarak açıklandı.

Borlease Otomotiv halka arzı kaç gün sürecek?

Borlease Otomotiv halka arzı 11-12-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Borlease Otomotiv halka arz fiyatı nedir?

Borlease Otomotiv halka arzı 25,29 TL ile yapılacak.

Borlease Otomotiv eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?

Borlease Otomotiv, halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak. Borlease Otomotiv halka arzın ardından BORLS kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek.

Borlease Otomotiv kaç lot verecek?

Borlease Otomotiv A.Ş. ortaklık yapısında 28 milyon 200 bin TL tutarlı nominal hisse ile sermaye artırımı yoluyla, 18 milyon 800 bin lot Bor Holding ortak satışı ile halka arz edilecek. 4 milyon 700 bin TL ek satış da yine Bor Holding hisselerinden yapılacak.

Halka arzda 1,7 milyon katılımcı olması halinde yaklaşık 24 lot, 2,1 milyon katılımda 19 lot, 2,5 milyon katılımda 16 lot, 2,9 milyon katılımda 14 lot, 3,3 milyon katılımda 12 lot, 3,7 milyon katılımda 11 lot, 4,1 milyon katılımda 10 lot ve 4,5 milyon katılımda yaklaşık 9 lot hisse gerçekleşme hesaplanıyor.