Borsa 2.270 puanı aştı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 116,29 puan artarken, toplam işlem hacmi de 59,8 milyar lira ise rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,43 ve holding endeksi yüzde 5,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 7,31 ile metal ana, sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,38 değer kazanarak 2.278,55 puanla rekor seviyeden kapatırken, üst üste 14 işlem gününü yükselişle tamamlayarak tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün 2021'in son toplantısında, faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. İngiltere Merkez Bankası ise (BoE) politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

Analistler, Fed, BoE ve ECB'nin kararlarının "şahin" tonda olmasına karşın 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliklerin azaldığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.300 seviyesinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.