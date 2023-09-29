Borsa 8.300 puanı aştı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,29 puan değer kazandı. Dün 8.218,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,35 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.242,08 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.239,09, en yüksek ise 8.345,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,11 ve sanayi endeks yüzde 0,54 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.873 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2260 ve dolar/yen paritesi 149 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 27,4180 liradan, avro 29,0990 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 1.873 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 93,2 dolardan işlem görüyor.