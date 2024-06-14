Borsa bayram öncesi artıda kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,53 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.