Borsa faiz kararı öncesi yükselişte

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı bugün açıklanacak. Neredeyse tüm kurumlar faizin yüzde 45'ten yüzde 42,5'a çekilmesini bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi karar öncesi yükselişte. Endeks günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.248 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 55,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,63 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile gıda içecek oldu.