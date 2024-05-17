Borsa gün ortası: BIST 100 rekorda; 77 hisse değerlendi

Günün ilk yarısında 10.557,98 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 225,09 puan ve yüzde 2,18 değer kazancıyla 10.545,05 oldu. Toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,21, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile turizm oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,40, teknoloji endeksi yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,65 ve sanayi endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.