Borsa güne 9.640,57 puandan başladı (28 Kasım 2024)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,86 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,47 ile ulaştırma oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.