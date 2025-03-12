Borsa güne değer kazanarak başladı (12 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselişle 10.492,43 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,67 ile elektrik oldu. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.438,33 puandan tamamladı.

Türkiye'de 'Ödemeler Dengesi' ABD'de enflasyon...

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde en önemli ekonomik gündem maddesi TCMB'nin açıkladığı "Ödemeler Dengesi" verileri.

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.