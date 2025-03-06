Borsa güne değer kazanarak başladı (6 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 yükselişle 10.269,90 puandan başladı. Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,75 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,21 ile orman kağıt basım oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamladı.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Analistler bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.450 puanın direnç, 10.200 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.