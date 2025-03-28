Borsa güne düşüşle başladı (28 Mart Cuma)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,07 puan ve yüzde 0,47 azalışla 9.567,76 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,39 ile kimya petrol plastik oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybederek 9.612,84 puandan tamamladı.