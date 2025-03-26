Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul, güne düşüşle başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 98,57 puan ve yüzde 1,01 azalışla 9.617,01 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,39 ile bilişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.