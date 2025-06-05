Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, arife günü işlemlerine düşüşle başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalarak 9.446,75 puana geriledi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile kimya, petrol, plastik sektörü oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda ise karışık bir seyir dikkat çekiyor. ABD’de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyaller, ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri artırırken, yatırımcıların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Öte yandan, bugünün arife günü olması nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler saat 12.40’ta sona erecek.

Analistler, yurt içinde bugün haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve diğer önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puan destek, 9.500 ve 9.600 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.