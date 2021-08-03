Borsa güne pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 artışla 1.402,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,61 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 1.402,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin genişlemenin sürdüğüne işaret etmesi ve pozitif ihracat rakamlarının ardından alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 0,48 artışla 1.399,65 puandan tamamladı.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve koronavirüs salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel ölçekte risk iştahını azalttığını söyledi.