Borsa güne sınırlı yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 1.461,22 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,54 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 1.461,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,52 değer kazanarak 1.456,68 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirten analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.