Borsa güne yükselişle başladı, 10 bin puanı geçti (28 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 33,72 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,45 ile sigorta oldu.

Yüzde 1'e yakın düşmüştü

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.