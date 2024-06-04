Borsa güne yükselişle başladı, 10.576 puana çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,13 ile metal eşya makina oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puanla tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.