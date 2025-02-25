Borsa güne yükselişle başladı (25 Şubat 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.

Analistler bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.