Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 9.990,42 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,91 değer kazancıyla 9.961,34 puandan tamamlarken, bugün gözler enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.850 ve 9.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.