Borsa güne yükselişle başladı (6 Şubat 2025)

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,04 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.782,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.850 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.