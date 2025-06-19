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Borsa güne yükselişle başladı: BIST 100 yüzde 0,46 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü düşüşün ardından güne yüzde 0,46 artışla 9.238 puandan başladı. En çok kazandıran sektör bankacılık oldu.

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Borsa güne yükselişle başladı: BIST 100 yüzde 0,46 arttı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 9.238,81 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,68 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.238,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile gıda içecek oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA