Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,87 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.882,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,32 ile madencilik oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyesinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.