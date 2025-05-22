Borsa güne yükselişle başladı: İnşaat öne çıktı, faktoring geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 yükselişle 9.451,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kaybederek 9.398,93 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,36 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,52 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor. ABD tarafında yaşanan belirsizler ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.