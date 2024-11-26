Borsa güne yüzde 0,06 azalışla başladı (26 Kasım 2024)
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarının merakla beklendiği günde yurt içinde borsa, güne düşüşle başladı. 25 Kasım'da günü yüzde 1,15 değer kazanarak kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,06 azalışla 9.654,12 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puana indi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,28 ile spor oldu.
Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.420 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.