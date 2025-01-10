Borsa güne yüzde 0,13 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.013,36 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.