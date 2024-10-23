Borsa güne yüzde 0,17 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 8.853,83 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettirenler yüzde 0,04 ile spor ve finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı.

Yurt içinde ana gündem maddesi: Tüketici güven endeksi

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.