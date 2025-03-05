Borsa güne yüzde 0,88 yükselişle başladı (5 Mart 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,88 yükselişle 9.984,67 puandan başladı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,53 ile gıda içecek oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.898,01 puandan tamamladı..

Öte yandan, yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini bildirdi. Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.