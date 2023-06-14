Borsa günü 1,26 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,91 ile madencilik oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 69,93 puan ve yüzde 1,16 düşüşle 5.967,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Sasa Polyester ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.957 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kazançla 1 milyon 480 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5824 lira, satışta 23,6769 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,18'den, bileşik getirisi de yüzde 16,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 139,3 düzeyinde seyrediyor.

Ham petrolün varil fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Japonya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ECB'nin yarınki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 seviyesinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.