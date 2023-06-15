Borsa günü 2,51 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 68,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,71, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,38 ile gıda, içecek oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,30 puan ve yüzde 2,79 yükselişle 6.133,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Yapı Kredi, ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.956 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.956 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 kayıpla 1 milyon 469 bin 500 liradan tamamladı.

Dolar kuru alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6224 lira, satışta 23,7171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5824 lira, satışta 23,6769 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2760, dolar/yen paritesi de 140,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 74,8 dolardan işlem görüyor.

FED faizi sabit tuttu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. Analistler, Fed ve ECB'nin kararlarının ardından piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini belirtmesiyle Banka'nın daha fazla faiz artış sinyali verdiğini dile getiren analistler, Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı beklentisi

Fed'in temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesinde bulunurken, Banka'nın, faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de masada bulunuyor.

Yarın Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.400 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.