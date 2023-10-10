Borsa günü 3,04 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 249,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 129,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,26 ve holding endeksi yüzde 2,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,97 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 216,43 puan ve yüzde 2,51 yükselişle 8.823,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.857 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.857 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1 milyon 733 bin liradan tamamladı.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 26,50'den, bileşik getirisi de yüzde 28,26'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6597 lira, satışta 27,7706 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,6366 lira, satışta 27,7473 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2260, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 86,6 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'da yapılacak toplantıda Fed'in yüzde 86 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Bankanın yüzde 74 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 seviyesinin direnç, 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.