Borsa günü 3,30 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 265,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 157,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,55 ve holding endeksi yüzde 2,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,52 ile taş, toprak, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,34 puan ve yüzde 3,24 yükselişle 8.717,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kontrolmatik Teknoloji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.918 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,1 azalışla 1 milyon 667 bin liradan tamamladı.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,60'tan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,1560 lira, satışta 27,2649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,0850 lira, satışta 27,1935 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 148,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 91,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, Conference Board tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.