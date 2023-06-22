Borsa günü 4,65 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 241,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 5,48 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,47 ile ulaştırma oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,34 puan ve yüzde 4,72 yükselişle 6.060,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.914 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.914 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 kazançla 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6074 lira, satışta 23,7020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5328 lira, satışta 23,6271 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 azalışla 74,3 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. TCMB duyurusunda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

İngiltere Merkez Bankası ise (BoE) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin, ekonominin beklenenden iyi performans sergilediğini ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu belirterek, "Bunun zor olduğunu biliyoruz. Birçok insanın mortgage ve kredilerle ilgili anlaşılabilir endişeleri olduğunu biliyoruz. Ancak, şu an faiz oranlarını yükseltmezsek, sonrasında durum çok daha kötü olabilir. Enflasyonu yüzde 2'ye çekme hedefimize bağlıyız ve bunu başarmak için gerekli adımları atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarının yanı sıra BoE'nin de politika faizini 50 baz puan artırması ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da enflasyonun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.