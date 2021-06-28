Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.

Analistler, COVID-19 salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.