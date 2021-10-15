Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan güçlü finansal sonuçlar ve para politikalarına yönelik yol haritasının netleşmesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise artan döviz kurları nedeniyle negatif ayrıştığını söyledi.