Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 35,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,31 ile inşaat oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, 1.725,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışın yüzde 0,99 altında 1.685,60 puandan tamamladı.

Analistler, artan döviz kurları ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu bildirdi.

BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.660 ve 1.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.